200-я газель застряла под «мостом глупости» в Петербурге

Двухсотый по счету грузовик застрял в пятницу, 15 января, в Санкт-Петербурге под путепроводом №1 на Софийской улице, так называемом «мостом глупости». Об этом сообщается на странице моста в Telegram.

«Ну вот и юбилейный приехал в самый мороз! Не долго ждали! 200», — говорится в сообщении.

На прикрепленном к посту фото видно, что грузовой автомобиль не смог преодолеть путепровод. У грузовика повредилась боковая стенка.

Официально путепровод называется мост №1. Его построили в 2009 году, передали в эксплуатацию в 2014 году. В 2018 году часть дороги перед мостом была перестроена, в том числе появились предупреждающие об ограничениях дорожные знаки. В первой декаде января текущего года на это месте застряла 199-я по счету «Газель».

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