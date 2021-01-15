200-я газель застряла под «мостом глупости» в Петербурге
Двухсотый по счету грузовик застрял в пятницу, 15 января, в Санкт-Петербурге под путепроводом №1 на Софийской улице, так называемом «мостом глупости». Об этом сообщается на странице моста в Telegram.
«Ну вот и юбилейный приехал в самый мороз! Не долго ждали! 200», — говорится в сообщении.
На прикрепленном к посту фото видно, что грузовой автомобиль не смог преодолеть путепровод. У грузовика повредилась боковая стенка.
Официально путепровод называется мост №1. Его построили в 2009 году, передали в эксплуатацию в 2014 году. В 2018 году часть дороги перед мостом была перестроена, в том числе появились предупреждающие об ограничениях дорожные знаки. В первой декаде января текущего года на это месте застряла 199-я по счету «Газель».
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