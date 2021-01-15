Член горсовета Улан-Удэ заставлял подчиненных строить дом теще

В отношении главы МУП «Водоканал» и депутата горсовета Улан-Удэ Жаргала Цыбикова возбуждено два уголовных дела из-за предполагаемого принуждения подчиненных участвовать в строительстве дома тещи. Об этом сообщается на сайте регионального СК.

Следователи отметили, что «злоупотребление полномочиями» проходило в период с апреля по декабрь 2019 года.

Кроме того, по данным следствия, Цыбиков совершил присвоение у МУП «Водоканал» выделяемых на бензин 700 тыс. рублей в период с июля 2018 по ноябрь 2020 года.

Депутат горсовета также принуждал сотрудников вносить ложные завышенные сведения в путевые листы транспортных средств.

На данный момент следствие решает вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

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