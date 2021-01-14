В Москве в одном помещении зарегистрировали почти 170 тыс. мигрантов

В Москве в помещении на проспекте 40 лет Октября были зарегистрированы порядка 167 тыс. мигрантов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры России.

Как рассказали в ведомстве, в столице действовала банда, которая помогала мигрантам незаконно проживать в городе.

По данным следствия, злоумышленники передали в ГУМВД РФ по Москве ложные сведения о месте пребывания иностранцев для миграционного учета.

В соответствии с документами, принимающей стороной выступали коммерческие фирмы и индивидуальный предприниматель, а местом пребывания мигрантов указывалось помещение на проспекте 40 лет Октября.

За чуть более чем год банда организовала незаконное пребывание в столице 167 тыс. человек.

Прокуратура утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении семи участников организованной группы.

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