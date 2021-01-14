В ФРГ заявили о взятии пандемии COVID-19 под контроль в конце года

Глава входящего в систему минздрава ФРГ немецкого института Роберта Коха Лотар Вилер заявил, что пандемия коронавируса будет взята под контроль в конце текущего года. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его мнению, в настоящий момент снизить число зараженных могут лишь меры, направленные на ограничение социальных контактов.

Он отметил, что все ждут возвращения к привычной жизни, однако для этого необходимо сильно сократить количество новых случаев COVID-19.

Вилер подчеркнул, что «другого пути нет».

В мире с начала пандемии зарегистрировано 92 млн заболевших, 65 млн выздоровели, больше 1,9 млн человек скончались. В России выявили уже 3,4 млн человек с COVID-19.

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