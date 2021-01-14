Дегтярев перестраивает работу с инвесторами в Хабаровском крае

Губернатор Михаил Дегтярев поставил перед правительством Хабаровского края задачу в течение января переформатировать региональные бизнес-проекты под достижение национальных целей развития и внести до конца месяца на рассмотрение краевых депутатов губернаторский законопроект о дополнительной поддержке малого и среднего предпринимательства в регионе, передает «Амурпресс».

Для обсуждения нюансов развернувшейся работы врио губернатора Хабаровского края провел рабочее совещание со своими заместителями, курирующими экономический блок. На нем были подведены предварительные итоги 2020-го, определены реперные точки развития в социально-экономической сфере на начавшийся год.

«В конце декабре состоялось заседание Государственного совета РФ, проведена серьезная модернизация национальных проектов. Подготовлен Единый план по достижению национальных целей развития. Перед Правительством края стоит задача активно включиться в эту работу», - отметила первый заместитель председателя правительства региона Мария Авилова.

По ее информации, на 2021 год по ста направлениям привлечено финансирование в объеме 36,5 млрд рублей. До 1 января требовалось обеспечить заключение соглашений с федеральными органами исполнительной власти по 74 направлениям на сумму 22,1 млрд рублей. Все органы исполнительной власти с этой задачей справились.

«Теперь нужно заключать соглашения с муниципалитетами, взять эту работу на контроль, чтобы нам хотя бы до конца февраля ее завершить. Чтобы все деньги были зафиксированы в соглашениях с муниципальными образованиями, и уже с 1 марта пошли в районы. Там их очень ждут. Необходимо проводить торги, конкурсные процедуры. Каждый рубль должен дойти до адресата», - подчеркнул Михаил Дегтярев.

По словам главы региона, предстоит большая работа по восстановлению экономической ситуации в регионе. Особого внимания требуют поддержка малого и среднего бизнеса и обеспечение занятости населения. На это, в частности, направлен план первоочередных действий по восстановлению экономики края, утвержденный в декабре 2020 года.