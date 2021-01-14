ЕСПЧ признал частично приемлемой жалобу Украины против России
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал жалобу Украины на Россию о нарушении прав человека в Крыму «частично приемлемой» к рассмотрению по существу. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Большая палата ЕСПЧ большинством голосов по жалобе Украины против РФ по Крыму признала ее частично приемлемой. Решение будет принято позднее», — говорится в пресс-релизе суда.
Жалоба Украины касается утверждений о том, что Россия «несет ответственность за административную практику, представляющую собой многочисленные нарушения Европейской конвенции по правам человека в Крыму».
При этом ЕСПЧ не стал рассматривать вопрос о законности присоединения Крыма к России с точки зрения международного права.
В пресс-релизе уточняется, что задачей дела не было решение вопроса о признании законности вхождения Крыма в состав России.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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