В Дагестане 50 тысяч человек остались без света
Карина Казанцева
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В Дагестане почти 53 тысячи человек остались без света из-за сильного ветра, сообщил Ситуационно-аналитический центр Минэнерго.
«Из-за неблагоприятных погодных условий происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ», — говорится в сообщении.
Без электричества остались 118 поселений в Цумадинском, Касумкентском и Гунибском районах, где живут около 52 800 человек.
Последствия непогоды устраняют 172 человека и 69 единиц техники.
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