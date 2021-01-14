В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,7, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Толчки произошли в 6.35 по времени UTC (9.35 мск). Эпицентр располагался на острове Сулавеси в 35 километрах к юго-востоку от города Мамуджу на глубине 30 километров.

О пострадавших или разрушениях не сообщалось.

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