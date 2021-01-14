На Украине резко увеличился суточный прирост заражений коронавирусом
Карина Казанцева
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На Украине за сутки врачи подтвердили почти восемь тысяч заражений коронавирусом, что на полторы тысячи больше числа случаев, выявленных днем ранее. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
«За прошедшие сутки зафиксировали 7 925 новых случаев коронавируса. При этом были госпитализированы 2 229 пациентов», — написал Степанов.
По его словам, среди заболевших 233 ребенка и 345 врачей.
Всего на Украине коронавирусом заразились 1 166 958, выздоровели 856 719, скончался 21 121 человек.
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