Великобритания сообщает о рекордном приросте смертей из-за COVID-19

Рекордный суточный прирост смертей из-за новой коронавирусной инфекции зафиксирован в Великобритании, свидетельствуют данные британских властей.

За минувшие сутки в стране скончались 1 564 человека с коронавирусом нового типа. Предыдущий рекорд был зафиксирован 8 января, когда число умерших составило 1 325.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса. Впоследствии в стране был объявлен национальный локдаун.

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