Коронавирусный госпиталь эвакуируют в Омске из-за задымления

Пациентов и персонал госпиталя для больных новой коронавирусной инфекцией в Омске эвакуируют из-за задымления, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По данным источника, задымление произошло в омской медсанчасти №9.

Задымление наблюдается в одном из корпусов медицинской части, в котором расположена «красная зона», персонал и пациентов эвакуируют в соседний корпус, указано в сообщении.