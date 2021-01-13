Варламова и других задержанных в Южном Судане россиян отпустили на свободу

Блогера Илью Варламова, основателя «Медиазоны» Петра Верзилова и других россиян, задержанных ранее в Южном Судане, отпустили. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

«В результате предпринятых усилий задержанные россияне отпущены на свободу», — заявила она журналистам.

Варламов подтвердил эту информацию у себя в Telegram-канале.

По словам Захаровой, в настоящее время решаются вопросы, связанные с выездом россиян из Южного Судана.

Ранее Варламов сообщил, что их с супругой, Верзиловым и еще несколькими спутниками задержали в аэропорту города Капоэта, куда они прибыли, чтобы полететь в Джубу. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что российские дипломаты пытались освободить задержанных в Южном Судане граждан.

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