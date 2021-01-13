Дела возбудили против глав управлений ФССП и Росимущества в Волгограде

Уголовные дела о коррупции возбуждены против главы управления Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области и руководителя регионального управления Росимущества. Об этом сообщает волгоградский главк Следственного комитета (СК) России.

Один из них подозревается в получении взятки через посредника, другой – в посредничестве во взяточничестве, указано в сообщении.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства возможных противоправных действий. При этом подозреваемые задержаны не были, мера пресечения для них не избиралась.

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