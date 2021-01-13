Суд утвердил условный срок депутату Мосгордумы Шереметьеву

Мосгорсуд в среду, 13 января, утвердил наказание в виде четырех лет колонии условно депутату Мосгордумы Олегу Шереметьеву за хищение 2 млн рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».

»Московский городской суд постановил оставить жалобы без удовлетворения, приговор районного суда - без изменения», — уточнила собеседница агентства.

Приговор вступил в силу.

В октябре 2020 года Замоскворецкий суд Москвы вынес решение по делу о мошенничестве депутата Мосгордумы от фракции КПРФ Олега Шереметьева. Он был приговорен к четырем годам условно, а также ему запретили занимать государственные должности в течение двух лет.

По данным Следственного комитета, Шереметьев подавал документы на премирование своего помощника в размере от 350 тыс. до 850 тыс. руб. за «выполнение заданий особой важности и сложности». Однако денежные средства он присваивал себе, «имея умысел на хищение и личное обогащение». Ущерб от деятельности Шереметьева составил свыше 2 млн рублей.

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