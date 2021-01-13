Король и королева Норвегии привились от коронавируса

Король Норвегии Харальд V и королева Соня привились от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление королевского двора.

Отмечается, что следующую прививку монархи получат через три недели.

Вакцинация от COVID-19 в Норвегии началась 27 декабря 2020 года. В стране используются препараты американской компании Pfizer.

Ранее сообщалось, что королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский Филипп вакцинировались от коронавируса.

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