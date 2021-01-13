ФСБ задержало 14 жителей Башкирии по подозрению в экстремизме

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности Башкирии и сотрудники полиции задержали 14 местных жителей по подозрению в экстремизме. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что у подозреваемых обнаружили и изъяли оружие, боеприпасы и экстремистскую литературу.

В мае прошлого года Верховный суд Башкирии признал экстремистской организацию «Башкорт».

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