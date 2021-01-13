Путин отметил снижение заболеваемости коронавирусом в России
Президент России Владимир Путин заявил, что в стране наблюдается некоторое снижение заболеваемости коронавирусом, однако это не должно успокаивать. Его слова приводит РИА «Новости».
Глава государства отметил, что в мире в целом пока «не удается задушить» инфекцию и предотвратить все негативные последствия, которые с ней связаны.
«Но прежде всего нас, конечно, должна интересовать ситуация в Российской Федерации. Мы видим, что наблюдается некоторое снижение, но успокаивать нас это не должно», — сказал он.
За последние сутки в России выявили 22 850 случаев коронавируса. Всего в стране коронавирус был зафиксирован у 3 471 053 человек.
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