В Петербурге мужчина похитил 26 археологических находок на 5 млн рублей

В Санкт-Петербурге мужчина похитил 26 археологических предметов из научного института на Дворцовой набережной, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Об этом пишет ТАСС.

6 января в полицию поступило сообщение о краже. Сотрудница института рассказала, что неизвестный сорвал замок, вскрыл входную дверь и похитил предметы, найденные на археологических раскопках.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска санкт-петербургского главка на Невском проспекте задержан 23-летний неработающий житель Выборгского района города», — сказала Волк.

Примерная сумма ущерба составляет пять миллионов рублей.

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