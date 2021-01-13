Старый Новый год отметит каждый четвертый россиянин

Встретить Старый Новый год планируют 26% россиян. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru,

Исследование показало, что женщины в большей мере, чем мужчины, намерены отмечать Старый Новый год — 27% и 24% соответственно.

Старый Новый год не собираются справлять 59% россиян. При этом среди сограждан в возрасте до 24 лет таких респондентов оказалось почти две трети (65%).

Еще 15% опрошенных пока не определились, будут ли праздновать.

Исследование проводилось 10-12 января 2021 года среди 1 600 совершеннолетних и экономически активных россиян из 398 населенных пунктов, во всех федеральных округах.

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