Больше 160 дел возбуждено после штурма Капитолия

ФБР возбудило больше 160 дел после штурма Капитолия сторонниками президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил заместитель руководителя регионального отделения спецслужбы в округе Колумбия Стивен Д'Антуоно, пишет The Wall Street Journal.

«За шесть дней мы открыли более 160 дел, и это лишь вершина айсберга», — сказал он.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час.

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