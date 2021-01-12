В Сенате США призвали запретить авиаперелеты участникам штурма Капитолия

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Властям США необходимо запретить авиаперелеты лицам, которые 6 января штурмовали Капитолий, заявил лидер демократов в Сенате Конгресса США Чак Шумер (от штата Нью-Йорк). Об этом сообщает ТАСС.

Политик отнес протестующих к «мятежникам» и отметил, что многие из них «находятся в розыске». Сенатор считает, что лица, участвовавшие в захвате здания Конгресса, являются угрозой для США. По словам Шумера, их следует «внести в списки тех, кому запрещены полеты».

Он также заявил, что участники беспорядков в центре Вашингтона по-прежнему несут угрозу безопасности. По словам Шумера, об этом ему сообщили сотрудники правоохранительных органов.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. По последним данным, обвинения были предъявлены 55 участникам осады.

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