Скончался миллиардер и основатель сети казино Шелдон Адельсон

Миллиардер и основатель Las Vegas Sands Шелдон Адельсон умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщила компания.

«Наш основатель и мудрый руководитель Шелдон Адельсон ушел из жизни минувшей ночью в возрасте 87 лет от осложнений, связанных с лечением неходжкинской лимфомы», — говорится в заявлении.

По оценкам Forbes, Адельсон находится на 19-м месте в рейтинге самых богатых людей. Его состояние оценивается в $35 млрд. Миллиардеру принадлежат казино и курорты в Лас-Вегасе, Китае и Сингапуре.

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