Ученая назвала значимым событием взрыв метеорита над Камчаткой
Елизавета Мележенкова
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Старший научный сотрудник Института динамики геосфер имени Садовского РАН Ольга Попова назвала значимым событием взрыв метеорита над Камчаткой. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, он относится к категории крупных болидов, которые крайне редко падают на Землю.
Попова сказала, что ученые займутся поиском видеозаписей данного падения, чтобы точнее составить представление о месте произошедшего и отправить туда специалистов для поиска осколков.
Также исследователи попробуют установить, из какой части Солнечной системы прилетел объект.
Как стало известно ранее, диаметр метеорита составил менее 10 м, а энергия взрыва была в пределах 1-5 килотонн в тротиловом эквиваленте.
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