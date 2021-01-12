В Центре имени Гамалеи оценили опасность коронавируса с 18 мутациями

Специфические мутации, похожие на обнаруженные у одной из пациенток с COVID-19 в России, не приводят к принципиальным изменениям в антигене вируса, рассказал руководитель отдела микробиологии латентных инфекций Центра имени Гамалеи Виктор Зуев телеканалу «360».

«Нашли мутацию, и что особенного? Конечно, если по всему миру гуляет этот штамм, то будут какие-то отличия. Но отличия эти не касаются изменения антигенной структуры, слава богу. Те вакцины, которые сейчас предложены, они вполне эффективны против этих штаммов», – пояснил эксперт.

Ранее российские ученые описали случай пациентки с ослабленным иммунитетом, в организме которой коронавирус приобрел 18 новых мутаций. Они развились у 47-летней женщины с лимфомой, которая заразилась COVID-19 в апреле 2020 года во время прохождения химиотерапии. После этого ее тесты на коронавирус показывали положительные результаты до сентября.

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