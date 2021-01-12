Мастурбировавшего во время поездки таксиста заблокировали в Санкт-Петербурге

Таксист компании «Ситимобил» занялся мастурбацией во время поездки с клиенткой. Об этом сообщает издание «Подъем».

Ситуация произошла с фотографом из Петербурга Марией Дьяковой по дороге в аэропорт. По словам девушки, в ходе поездки водитель задавал ей личные вопросы, а затем начал смотреть на телефоне порно. После мужчина остановил машину и начал мастурбировать.

После случившегося девушка планирует обратиться в полицию, Роспотребнадзор и прокуратуру.

«И замалчивать эту ситуацию я не собираюсь вообще», — подчеркнула она.

В компании «Ситимобил» сообщили, что готовы оказать содействие правоохранительным органам и уже заблокировал таксиста.

«Такое поведение водителя мы считаем недопустимым и принесли извинения пассажирке за эту ужасную ситуацию. «СитиМобил» окажет все необходимое содействие правоохранительным органам, если она решит к ним обратиться», — говорится в сообщении компании.

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