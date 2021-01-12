В мэрии Екатеринбурга назвали причину гибели людей при пожаре в жилом доме
В жилом доме в Екатеринбурге, где ранее произошел пожар, восемь человек погибли от отравления угарным газом. Об этом сообщил врио главы Екатеринбурга Алексей Орлов, передает ТАСС.
«Причина смерти <…> - отравление угарным газом. Сильное задымление в подъезде [было], если бы люди вышли на балконы, остались бы в квартирах, то пожарные всех бы эвакуировали», — уточнил он.
Согласно информации Орлова, причиной пожара в доме стало неосторожное обращение с огнем в квартире, где проживала неблагополучная семья. Врио главы Екатеринбурга добавил, что после пожара в доме не выключали тепло, был обесточен один подъезд.
Ранее сообщалось, что в результате пожара в жилом доме в Екатеринбурге погибли восемь человек, в том числе ребенок.
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