В организме россиянки сформировались 18 мутаций коронавируса

Российские ученые описали случай пациентки с ослабленным иммунитетом, в организме которой коронавирус приобрел 18 новых мутаций, сообщает издание «Известия» со ссылкой на препринт.

В соответствии с препринтом, мутации развились у 47-летней женщины с лимфомой. Она заразилась COVID-19 в апреле 2020 года во время прохождения химиотерапии. После этого ее тесты на коронавирус показывали положительные результаты до сентября.

Мутации нового варианта совпадают с теми, которые ранее наблюдались у других пациентов с ослабленным иммунитетом, и с возникшими в «британском» варианте коронавируса, рассказал профессор кафедры геномики и биоинформатики СФУ, профессор Геттингенского университета Константин Крутовский.

Кроме того, две из 18 мутаций совпадают с найденными у норок в Дании, указано в сообщении.

За все время пандемии в России выявлено более 3,4 млн случаев заражения коронавирусом нового типа, более 62 тысяч заразившихся скончались.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

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