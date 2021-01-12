Метеорит взорвался в атмосфере Земли над Камчаткой. Об этом заявил директор Камчатского филиала федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» Данила Чебров, передает РИА «Новости».

По его словам, ученые приступили к поискам сигнала вхождения метеорита в атмосферу после того, как получили видео, снятое очевидцами. Ранее оно появилось в социальных сетях. На видео показан полет небесного тела и его взрыв.

Как уточняет Чебров, специалисты по сведениям инфразвуковой станции, расположенной в поселке Начики, зафиксировали сигнал от вхождения в атмосферу метеорита в районе западного побережья Камчатки 11 января в 8.09 по камчатскому времени (23.09 мск 10 января). Отмечается, что перед разрушением его движение в плотных слоях атмосферы Земли продолжалось 55 секунд.

По предварительным данным, диаметр объекта был менее 10 метров, а энергия взрыва была в пределах 1-5 килотонн в тротиловом эквиваленте.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Ученые обнаружили след гигантского метеорита в Солнечной системе