Вильфанд предрек россиянам «иссиня-черные» морозы

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что европейскую часть России и юг Западной Сибири ожидают сильные морозы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он пояснил, что на прогностической карте отрицательная температурная аномалия закрашивается иссиня-черным цветом. Густота цвета зависит от силы аномалии.

«Можно сказать, что центр европейской России просто посинеет от холода», — заключил Вильфанд.

Так, на семь-десять градусов температура окажется ниже нормы в Северо-Западной и центральной частях страны, а также в Поволжье, на Урале и на юге Западной Сибири. По словам специалиста, подобные похолодания в данных регионах наблюдались пять лет назад.

Вильфанд добавил, что такая погода спровоцирована нехарактерным перемещением воздушных масс из Сибири через Урал в центр европейской России и продержится до субботы.

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