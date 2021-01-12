И.о. министра внутренней безопасности США объявил об уходе в отставку

И. о. главы министерства внутренней безопасности США Чед Вулф заявил о своем решении уйти в отставку. Об этом сообщает телеканал NBC News.

По данным СМИ, соответствующее письмо Вулф разослал коллегам. Согласно нему, и. о. главы ведомства намерен покинуть пост в понедельник, 11 января.

Телеканал добавляет, что Вулф станет третьим министром, который покидает свой пост после событий прошлой недели. Ранее об отставке объявляли министр образования Бетси Девос и глава минтранспорта Элейн Чао.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором должны были утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. По последним данным, обвинения были предъявлены 55 участникам осады.

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