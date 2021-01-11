Устроившего ДТП на Новой Риге водителя ранее увольняли с работы «за бунты»

Водитель Иван Гавриков, который на самосвале протаранил колонну военных автобусов в Подмосковье, в декабре был уволен с прежнего места работы из-за дисциплины. Об этом «Газете.Ru» рассказал бывший начальник Гаврикова, генеральный директор строительной компании «Квант» Артур Закиров.

«Гавриков уволен еще с декабря месяца. Уволен, если не ошибаюсь, по статье. Он систематически не выходил на работу, бунты устраивал. Водитель он неплохой. Странно, что он попал в такое ДТП», — сказал Закиров.

Он уточнил, что Гавриков исправно справлялся с работой и «претензий по машине не было», при этом у молодого человека были проблемы с поведением, поэтому с ним пришлось попрощаться.

Автомобильная авария произошла на Новорижском шоссе в городском округе Красногорск. На трассе М9 самосвал въехал в четыре военных автобуса. В результате погибли четверо военнослужащих. Как сообщает ТАСС, пострадали не менее 45 человек. За рулем самосвала находился, по данным СМИ, Иван Гавриков, который несильно пострадал и был задержан после ДТП.

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