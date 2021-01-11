Врач предостерегла от употребления кофе и апельсинового сока по утрам

Врач Мириам Стоппард отнесла употребление кофе и апельсинового сока по утрам к вредным для здоровья привычкам. Об этом сообщает Mirror.

По ее словам, эти напитки значительно повышают уровень сахара в крови, а контролирующие уровень инсулина в организме процессы еще слабо работают. В связи с этим употреблять данные напитки стоит лишь после завтрака.

Кроме того, Стоппард не рекомендует активно заниматься спортом сразу после пробуждения. Поскольку тело утром обезвожено, ткани плохо растягиваются и неосторожные упражнения могут вызвать травмы позвоночника.

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