Коронавирус выявили у конгрессмена, прятавшегося с коллегами при штурме Капитолия
Конгрессмены могли контактировать с политиком, у которого вывили коронавирус, когда они прятались в одной комнате во время штурма Капитолия в Вашингтоне сторонниками действующего президента США Дональда Трампа. Об этом информирует Associated Press.
В воскресенье, 10 января, лечащий врач Капитолия Брайан Мойнихан сообщил членам Палаты представителей, что один из низ заразился коронавирусом, и призвал их пройти тестирования. При этом он не уточнил, кто именно подхватил вирус.
По его словам, многие политики во время беспорядков находились в одном помещении несколько часов, при таких условиях они могли заразиться от носителя COVID-19.
6 января сторонники Трампа собрались на митинг в Вашингтоне и устроили штурм Капитолия, где в то время проходило заседание по утверждению Байдена на пост президента. Во время беспорядков погибли пять человек.
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