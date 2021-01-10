Генсек ООН сравнил текущий год с 1945

Генеральный секретарь ООН сравнил текущий год с 1945, потому что сегодня «идет война с коронавирусом». Об этом пишет РИА «Новости».

»(Сегодня) мы переживаем момент – как в 1945 году... . Сегодняшняя война ведется против микроскопического вируса. Завтра может начаться против террористов в киберпространстве», — сказал генеральный секретарь.

Он подчеркнул, что мир также до сих пор проигрывает в битве с изменением климата.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 90 млн заболевших, 64 млн выздоровели, больше 1,9 млн человек скончались. В России выявили уже 3,4 млн человек с COVID-19.

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