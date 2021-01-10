В Индонезии обнаружены черные ящики потерпевшего крушение самолета

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Обнаружены черные ящики потерпевшего крушение индонезийского самолета Sriwijaya Air, передает Reuters.

Глава Национального комитета безопасности на транспорте Индонезии Соерджанто Таджахоно сообщил, что местоположение двух черных ящиков было идентифицировано.

Ранее в Индонезии разбился пассажирский самолет. Он направлялся из аэропорта Джакарты в город Понтианак. Спустя четыре минуты после вылета самолет пропал с экранов радаров и перестал выходить на связь. Перед этим авиалайнер буквально за минуту резко потерял высоту. По данным местных властей, на борту находились 65 человек, в том числе 10 детей. Позднее власти заявили об обнаружении обломков самолета.

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