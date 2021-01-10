В Индонезии обнаружены черные ящики потерпевшего крушение самолета
Обнаружены черные ящики потерпевшего крушение индонезийского самолета Sriwijaya Air, передает Reuters.
Глава Национального комитета безопасности на транспорте Индонезии Соерджанто Таджахоно сообщил, что местоположение двух черных ящиков было идентифицировано.
Ранее в Индонезии разбился пассажирский самолет. Он направлялся из аэропорта Джакарты в город Понтианак. Спустя четыре минуты после вылета самолет пропал с экранов радаров и перестал выходить на связь. Перед этим авиалайнер буквально за минуту резко потерял высоту. По данным местных властей, на борту находились 65 человек, в том числе 10 детей. Позднее власти заявили об обнаружении обломков самолета.
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