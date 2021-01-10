В России выросло число погибших во время пожаров в больницах

В 2020 году число пожаров российских больницах уменьшилось на на 13% по сравнению с 2019 годом. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Рината Еникеева, число погибших в пожарах при этом выросло.

«По итогам года на 13% сократилось число пожаров в больницах, но количество погибших увеличилось на 29 человек», - сказал он.

Отмечается, что аварийный режим работы электросетей и электрооборудования является причиной 50% пожаров в стационарах. В основном к пожарам приводила неисправность аппаратов искусственной вентиляции легких, а в 30% случаев к возгоранию приводило неосторожное обращение с огнем.

Причиной 8% пожаров стали поджоги.

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