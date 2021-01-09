Путин присвоил воинские звания работникам прокуратуры
Карина Казанцева
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Президент России Владимир Путин присвоил звания высших офицеров военнослужащим военной прокуратуры и классные чины работникам прокуратуры. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
Звания генерал-лейтенанта получили Сергей Зареве и Сергей Скребц, звания генерал-майора юстиции — Дмитрий Костин и Алексей Найда.
Классный чин государственного советника второго класса присвоен Владимиру Ведерникову, Дмитрию Демешину, Сергею Забатурину и Александру Лоренцу. Чин государственного советника юстиции третьего класса получил Сергей Карапетян.
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