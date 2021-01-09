Число случаев коронавируса в Бразилии превысило 8 млн

В Бразилии число выявленных случаев заболевания коронавирусом нового типа увеличилось до 8 013 708. Об этом на своем сайте сообщает Минздрав страны.

По данным ведомства, за минувшие сутки в Бразилии было зарегистрировано 52 035 случаев COVID-19.

За все время с начала пандемии в стране число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией достигло 201 460. При этом вылечились свыше 7 млн человек.

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