Число случаев коронавируса в Бразилии превысило 8 млн
Антон Демидов
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В Бразилии число выявленных случаев заболевания коронавирусом нового типа увеличилось до 8 013 708. Об этом на своем сайте сообщает Минздрав страны.
По данным ведомства, за минувшие сутки в Бразилии было зарегистрировано 52 035 случаев COVID-19.
За все время с начала пандемии в стране число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией достигло 201 460. При этом вылечились свыше 7 млн человек.
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