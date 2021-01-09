Стала известна личность задержанной в США русскоговорящей женщины

Задержанной у Капитолия русскоговорящей женщиной оказалась 54-летняя Евгения Малимон. Об этом пишет Buzzfeed.

По информации издания, вместе с женщиной на протестах была задержана ее 28-летняя дочь Кристина Малимон. Девушка является активной сторонницей президента США Дональда Трампа, делегатом от Республиканской партии округа Малтнома и вице-председателем организации «Молодые республиканцы Орегона», сообщило СМИ.

Согласно данным издания, задержанные имеют молдавское происхождение. При этом доказательств о том, что у них есть гражданство России найдено не было.

Ранее газета The Washington Post написала, что одному из задержанных в суде понадобился переводчик с русского языка.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором должны были утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. По последним данным, обвинения были предъявлены 55 участникам осады.

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