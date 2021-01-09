Еще одного человека спасли на месте схода лавины в Норильске
Молодую женщину хрупкого телосложения обнаружили и спасли на месте схода лавины в Норильске. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС России.
Как рассказал в комментарии телеканалу «Россия 24» начальник управления по делам гражданской обороны и ЧС администрации Норильска Евгений Панферов, по предварительным данным, у девушки выявлены множественные переломы, обширное обморожение. Пострадавшая находится в шоковом состоянии, ее оперативно отправили машиной скорой помощи в стационар, сообщил он.
Панферов также отметил, что работы по спасению людей на месте схода лавины продолжаются.
Ранее сообщалось, на горнолыжном курорте в Красноярском крае снежная лавина обрушилась на четыре домика, под снежной массой оказались четыре человека, включая двоих детей.
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