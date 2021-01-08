Греция продлила карантин до 18 января
Максимс Краюшкинс
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В Греции замминистра гражданской защиты Никос Хардалиас заявил, что карантин в стране продлевается до 18 января. Об этом сообщает РИА «Новости».
Хардалиас добавил, что раз в неделю будет проводиться оценка ситуации и приниматься решение на следующую неделю.
Ранее жители города Аспропиргос севернее Афин устроили беспорядки на фоне решения властей продлить жесткий карантин.
17 декабря в трех районах столичной области Аттика был введен полный карантин сроком на неделю. После этого власти продлили его сначала до 30 декабря, а затем до 6 января 2021 года.
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