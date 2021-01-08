Климатолог заявила об опасной аномалии в России летом этого года
Елизавета Мележенкова
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Метеоролог, климатолог и член Русского географического общества Екатерина Пестрякова заявила, что лето 2021 года может оказаться аномально сухим. Об этом сообщает URA.RU.
Так, это произойдет, если сохранится господствующий на территории Урала и Сибири антициклон.
«Очень опасаюсь сухого лета. Тренд последних лет — становится суше. Это плохо», — произнесла она.
Специалист также отметила, что в прошедшем году на Урале было замечено превышающее норму давление, в связи с чем там держалась морозная и безоблачная погода. Однако по словам Пестряковой, такие аномалии ухудшают рассеивание примесей в атмосфере.
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