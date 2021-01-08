В ООН назвали главные потребности людей

Организация Объединенных Наций определила, что в мире люди больше всего нуждаются в доступе к здравоохранению, образованию, чистой воде и средствам санитарии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад ООН по итогам исследования «ООН - 75: Глобальный диалог».

Отмечается, что в опросе приняли участие более 1,5 млн человек из 193 стран мира.

В ООН отметили, что люди назвали соответствующие пункты из-за того, что пандемия коронавируса «изменила ход прогресса и усилила неравенство».

Кроме того, респонденты назвали главной угрозой изменение климата и загрязнение среды обитания. В основном этот вариант выбрали жители Латинской Америки и Карибского бассейна (73%).

При этом 49% опрошенных верят, что в целом к 2045 году условия жизни улучшатся. Такое мнение выразили в основном жители затронутых конфликтами и менее развитых государств.

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