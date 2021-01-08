Самолет рейса Новосибирск-Сургут развернулся из-за отказа двигателя

Самолет, направляющийся из Новосибирска в Сургут 8 января, вернулся в аэропорт вылета из-за отказа правого двигателя. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру.

Отмечается, что инцидент произошел в 6.27 (2.27 мск). По предварительной причине, у судна АТР-72 отказал правый двигатель.

По информации прокуратуры, на борту лайнера находились 52 пассажира, а также пять членов экипажа. Посадка самолета была произведена в штатном режиме, никто не пострадал.

В ведомстве уточнили, что Сургутской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

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