В Москве в пятницу ожидается до -4°С и гололедица

В Москве в пятницу, 8 января, ожидается до -4°С и гололедица, следует из данных Гидрометцентра.

Днем температура воздуха установится в диапазоне от -2 до -4°C. Будет облачно, ожидается небольшой снег, местами умеренный, и гололедица. Ветер северо-восточный скоростью 5-10 м/с.

Ночью температура опустится до -4...-6°C. Сохранятся облачность, небольшой снег и гололедица. Ветер северо-восточный, северный скоростью 3-8 м/с.

Атмосферное давление днем составит 745 мм ртутного столба, ночью – 746 мм.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.