В Тунисе задержали одного из главарей «Аль-Каиды»*

В Тунисе спецслужбы задержали одного из главарей группировки «Аль-Каида» (запрещена в России), сообщило МВД страны.

«В рамках общенациональных усилий по борьбе с терроризмом и предотвращению террористических актов… задержан опасный террорист, один из главарей группировки «Аль-Каида» в Тунисе», — говорится в заявлении.

Отмечается, что задержанный «выполнял руководящую роль в группировке в одной из горячих точек». Также были нейтрализованы его сообщники.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Ликвидирован главарь «Аль-Каиды*» на Индийском субконтиненте

— Французские военные нейтрализовали в Мали главаря ячейки «Аль-Каиды*»

— СМИ узнали, что одного из лидеров «Аль-Каиды»* ликвидировали в Иране