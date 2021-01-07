Россиянка стала вегетарианкой из-за коронавируса

39-летняя москвичка, переболевшая коронавирусом в легкой форме, перестала есть мясо, потому что «оно ужасно пахнет». Об этом пишет mk.ru.

«Прошло уже четыре месяца, однако примерно через день меня рвет. Похудела на 15 килограммов, совершенно перестала есть мясо, оно ужасно пахнет», — сказала женщина.

Москвичка уточнила, что до болезни «вообще не знала, где у меня находится поджелудочная железа» и считала себя здоровой. Тем не менее, коронавирус поразил поджелудочную железу.

По словам женщины, она узнала о коронавирусе только из-за ПЦР-тестов на работе. Кроме желудочно-кишечных симптомов у нее не было проявлений болезни.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 87 млн заболевших, 63 млн выздоровели, больше 1,8 млн человек скончались. В России выявили уже 3,3 млн человек с COVID-19.

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