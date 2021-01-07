Российский регион объявил о возвращении школьников на очное обучение

Свердловская область объявила о возвращении школьников на очное обучение с 11 января.

Такое решение принял губернатор Евгений Куйвашев. По его словам, ситуация с коронавирусом в регионе достаточно стабильная.

«Фиксируем пусть небольшое, но снижение случаев заболевания в регионе. Система здравоохранения работает устойчиво, без серьезных сбоев. Количество свободных коек в инфекционных стационарах сейчас выросло до 3,5 тысяч», — рассказал чиновник в Instagram.

Все это, как он считает, дает возможность с 11 января вернуть в школы учеников всех классов. Притом на дистанционном обучении пока останутся учащиеся средних специальных учебных заведений.

За время пандемии в Свердловской области выявили 61,3 тыс. человек с коронавирусом, 1 631 пациент скончался.

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