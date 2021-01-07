В Москве на Рождество ожидается до -5°С

В Москве на Рождество, в четверг, 7 января, синоптики пообещали до -5°С. В небе будет облачно. В столице ожидаются небольшой снег, гололедица, сообщает Гидрометцентр.

Согласно данным специалистов, температура воздуха днем будет колебаться в районе -5...-3°С. Ожидается восточный ветер со скоростью 3-8 м/c.

Вечером столбики термометров будут показывать -5...-3°С. Ветер подует северо-восточный, северный 5-10 м/c.

Атмосферное давление днем составит 750 мм рт. ст., а ночью — 748 мм рт. ст.

Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.