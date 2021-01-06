Путин приехал в храм в Новгородскую область на рождественскую службу

Президент России Владимир Путин приехал в Новгородскую область в храм Николы на Липне, чтобы посетить рождественскую службу. Об этом пишет РИА «Новости».

В 2020 и 2019 году Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга.

Путин и Дмитрий Медведев, который тогда был премьером, посещали церковь Николы на Липне в сентябре 2016 года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Рождество во время ковида

— Патриарх Кирилл в послании к Рождеству призвал молиться за больных COVID-19

— Патриарх Кирилл сравнил неверие в пандемию с неверием в Бога